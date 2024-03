'BBB 24': Camila Moura diz que foi humilhada por Lucas Henrique: 'Trauma que não fecha?

Na manhã desta sexta-feira, 22, Camila Moura gravou uma sequência de vídeos no Instagram em que desabafa sobre o estado de sua saúde mental após comportamentos do ex-marido Lucas Henrique, participante do Big Brother Brasil.

A professora relatou estar enfrentando "noites difíceis", com auxílio de medicação para dormir. Ela diz que as pessoas a marcam em publicações que mostram as "besteiras que o abençoado faz", afetando suas manhãs assim que pega o celular.

Segundo ela, as noites em que acontecem festas no programa são as piores. "Eu não durmo em noite de festa do Big Brother, mesmo não acompanhando. Tenho pesadelos. Parece um filme de terror", desabafou.

"Acho que nunca tive tantas crises de ansiedade seguidas quanto estou tendo. É um trauma que não fecha", relatou Camila. Ela conta que, em uma viagem para o Rio de Janeiro, enfrentou uma forte crise no aeroporto, "após ver um vídeo do inominável falando para o Brasil de problemas anteriores do nosso casamento, que pouquíssimas pessoas sabiam".

"Me senti tão humilhada, constrangida e vulnerável. Meu cérebro não processou e tive uma crise. Precisei de atendimento do hospital do aeroporto", acrescentou.

Camila tranquilizou os seguidores de que está cuidando de sua saúde mental, com acompanhamento médico e psicológico. Ela diz tentar blindar sua audiência de seus momentos difíceis, por saber que muitas mulheres que a seguem passaram por situações semelhantes de traição em seus relacionamentos. A professora agradeceu ao apoio dessas seguidoras, que enviam mensagens de força constantemente.

Entenda a crise no relacionamento de Camila e Lucas Henrique

Confinado na casa mais vigiada do Brasil, Lucas Henrique não sabe que, do lado de fora, Camila anunciou o fim do casamento devido ao flerte entre ele e a sister Giovanna Pitel, o que a professora entendeu como uma forma de traição.

Alheio ao impacto que as atitudes causaram na agora ex-mulher, Buda chegou inclusive a mandar recados para Camila sem saber que ela tinha anunciado o término.

Ele tem, no entanto, algumas pistas. No dia 11, Boninho tocou a música Infiel, de Marília Mendonça, para acordar os brothers, colocando uma pulga atrás da orelha do participante. No dia anterior, Lucas ficou apreensivo com a ausência de uma mensagem de Camila no vídeo exibido em seu almoço do anjo.

Do lado de fora, Camila cresce nas redes sociais com seus desabafos. Depois que a polêmica veio à tona, a professora ganhou popularidade nas web: ela já atingiu os 3 milhões de seguidores no Instagram, fechou parcerias de publicidade e até repaginou o visual. Em sua bio do Instagram, declara torcida para Davi no reality.