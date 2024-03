Jamie Lee Curtis pede fim de teorias da conspiração sobre Kate Middleton

Jamie Lee Curtis usou seu perfil do Instagram nesta sexta-feira, dia 22, para pedir o fim sobre as especulações sobre o sumiço de Kate Middleton. A atriz do filme Sexta-Feira Muito Louca, defendeu a Princesa de Gales, reforçando que ela é apenas um ser humano com crianças pequenas e que está com problemas de saúde.

- Podemos, por favor, PARAR com essa teoria da conspiração? Este é um ser humano com crianças pequenas e claramente algum tipo de problema de saúde. Isso é um assunto privado. Não temos coisas melhores para fazer e coisas mais importantes para pensar e nos preocupar do que isso? É um ponto muito baixo em nossa sociedade quando há MUITAS questões cruciais que precisam de nossa atenção, escreveu ela na publicação.

Na última segunda-feira, dia 18, imagens de Middleton teria supostamente rodado a internet. Nos cliques, a princesa aparecia andando pelas ruas do Reino Unido. No entanto, ao invés de silenciar as teorias da conspiração, muitas pessoas acabaram duvidando da veracidade da informação.

