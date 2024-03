Sem água desde quinta, moradores do Jd. Calux cobram Sabesp

Moradores do Jardim Calux, em São Bernardo, apontam o desabastecimento de água desde o começo da tarde de quinta-feira (21) por todo o bairro. Em denúncia ao Diário, o auxiliar administrativo Everaldo Vieira, que mora no endereço há 30 anos, informou que cobra prazos para regularização do sistema de abastecimento de água desde ontem, mas se depara com respostas automáticas no WhatsApp.

"O sistema já me falou que não há nenhum problema. Um dos vizinhos ligou na companhia e conseguiu um retorno, dizendo que voltaria a água à meia-noite, mas nada: a gente acordou e ainda tava sem o serviço ou qualquer esclarecimento", desabafa.

Segundo ele, o episódio minou a confiança de um novo prazo estabelecido pela Sabesp, de que o fluxo de água retornaria ainda na noite desta sexta-feira. "A gente não entende o porquê de cortes assim, principalmente quando não nos avisam antes. A gente infelizmente já se prepara para que todos os dias, lá pelas 20h ou 21h, não tenha mais água porque disseram racionar pelo verão. Mas isto já é demais, sem água não tem como sobreviver", diz.

OUTROS BAIRROS SÃO AFETADOS

Questionada pela manhã, em nota, às 14h, a Sabesp informou que realiza manutenção emergencial de limpeza dos filtros e decantadores da Estação de Tratamento de Água - ETA Rio Grande, que faz parte do sistema de abastecimento de São Bernardo. "Os trabalhos, que visam dar segurança hídrica para o município, foram realizados das 23h às 9h50 desta sexta-feira (22), nesse período foi necessário reduzir a vazão na ETA. A Companhia reforça que o fornecimento de água está em recuperação, mas pode haver intermitência em alguns bairros do município".

Conforme o comunicado, a normalização do abastecimento está prevista para ocorrer, gradativamente, na noite desta sexta-feira (22) e madrugada de sábado (23). Além do Jardim Calux, outros bairros da cidade podem ser afetados, como a Vila São Pedro, Alvarenga, São José, Batistini, Mussolini, Planalto, Nova Petrópolis, Baeta Neves e Vila Cacilda.

"A Sabesp orienta à população a usar a água armazenada nos reservatórios residenciais de forma consciente, até a conclusão do serviço e a recuperação completa do fornecimento", completa a nota.