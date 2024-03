Após ser internada na UTI, Aline Gotschalg recebe alta e agradece mensagens de carinho: Me senti tão amada

Está tudo bem! Nesta sexta-feira, dia 22, Aline Gotschalg usou as suas redes sociais para tranquilizar os seus fãs após ser diagnosticada com dengue e precisa ser hospitalizada.

A ex-BBB e influenciadora, que ficou na UTI, contou que agora está em casa e aproveitou para agradecer todas as mensagens de carinho no período em que ficou no hospital.

Tive alta ontem (quinta) à noite e hoje vim compartilhar com vocês que já estou em casa. Também quero agradecer tanto carinho. Me senti tão amada, tão querida e isso faz toda a diferença quando a gente está em recuperação. Estou bem melhor, ótima na verdade, e agora é acabar de recuperar em casa. Sextou!

Além disso, Aline deu mais detalhes de sua internação e o motivo de ter ficado na UTI.

Minhas plaquetas baixaram muito e com isso existia um risco de hemorragia, visto que tive sangramentos na gengiva e nariz. Os médicos acharam mais prudente eu ficar internada em observação e me deram alta quando minhas plaquetas voltaram a subir.