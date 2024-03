Em rara aparição e na companhia dos filhos, Céline Dion dança e toca guitarra ao som de Bon Jovi

Olha ela aí! A cantora canadense, foi vista enquanto assistia o Boston Bruins enfrentar o New York Rangers em um estádio de Boston no jogo da NHL. Na companhia dos dois filhos gêmeos de 13 anos, Nelson e Eddy, as câmeras flagraram a cantora em um momento de descontração, quanto cantava e dançava o hit Livin? on a Prayer do Bon Jovi.

A cantora de 55 anos de idade, estava mais com um terno rosa, mas isso não impediu de se soltar. Em um certo momento nas câmeras, Dion arrasou no air guitar. Para quem não sabe, guitarra imaginária consiste em imaginar uma guitarra nos braços e dedilhá-la do mesmo jeito que dedilhamos uma guitarra real.

Vale lembrar que a canadense fez outra raríssima aparição surpresa no Grammy de 2024, em fevereiro, em meio ao diagnóstico de síndrome da pessoa rígida.