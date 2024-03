Com operação-padrão, BC também divulgará com atraso notas estatísticas com dados de fevereiro

Devido à operação-padrão dos servidores do órgão, o Banco Central terá pelo sexto mês consecutivo um atraso na publicação das notas econômico-financeiras mensais. Os dados referentes a fevereiro, que deveriam ser divulgados na próxima semana, serão publicados apenas em abril.

A nota com estatísticas monetárias e de crédito será publicada no dia 2 de abril. Já nota de estatísticas do setor externo mudou para o dia 4 de abril. E a nota com os dados fiscais do setor público consolidado do mês passado passou para o dia 5 de abril.

As divulgações ocorrerão no horário tradicional, com a publicação dos dados às 8h30 (de Brasília).

"Por uma questão da agenda do chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, os horários das entrevistas coletivas por meio virtual serão definidos nos dias de divulgação das notas com uma antecedência mínima de uma hora", acrescentou o BC.