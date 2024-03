Dinâmica da semana do 'BBB 24' apresenta Poder Sem Volta e Paredão quádruplo

O Big Brother Brasil 24 entra em uma nova fase com a introdução do Poder Sem Volta e a realização de um Paredão quádruplo, conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt. A semana promete ser marcada por estratégias complexas e decisões críticas dos participantes.

Na quinta-feira, 21, foi realizada a 14ª Prova do Líder, resultando em Giovanna assumindo a liderança pela segunda vez. Na sexta-feira, 22, o programa apresentará a dinâmica Perde e Ganha, na qual será revelado o detentor do Poder Curinga da semana. Esse poder, conhecido como Poder Sem Volta, permite ao seu possuidor excluir um dos participantes da prova Bate e Volta.

Ainda na sexta-feira, a líder indicará duas pessoas para a dinâmica do Na Mira do Líder. No sábado, 23, ocorrerá a Prova do Anjo, que, em uma reviravolta das regras, não permitirá que o Anjo conceda imunidade a outro participante, mantendo apenas a autoimunidade.

No domingo, 24, a formação do Paredão quádruplo será concluída. Após a indicação da líder, a casa votará, e os dois mais votados serão emparedados. Cada um dos emparedados pela casa poderá realizar um contragolpe. O detentor do Poder Curinga, então, utilizará seu poder para excluir um dos participantes da prova Bate e Volta, na qual três competidores disputarão a chance de escapar do Paredão.

Resumo da Dinâmica

- Quinta-feira, 21: foi realizada a Prova do Líder, com Giovanna vencendo;

- Sexta-feira, 22: dinâmica do Perde e Ganha e revelação do Poder Curinga (Poder Sem Volta) e a seleção do Na Mira do Líder;

- Sábado, 23: realização da Prova do Anjo, sem imunidade a terceiros.

- Domingo, 24: formação de paredão quádruplo, contragolpes e uso do Poder Sem Volta.

- Terça-feira, 26: eliminação de um dos emparedados.