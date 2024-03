Juliano Cazarré atualiza estado da filha após procedimento para trocar cânula

Pequena lutadora! Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Letícia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein desde o seu nascimento, em junho de 2022. Logo que veio ao mundo, a pequena precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos.

No dia 21 de março, por exemplo, Juliano compartilhou o momento em que a filha recebia alta do hospital após mais uma internação para trocar a cânula da traqueostomia, que ajuda a pequena a respirar. Ao gravar um vídeo do momento, ele fez a vozinha de Guilhermina e disse:

Já fiz tudo que eu tinha para fazer aqui. Eu fui muito corajosa, troquei a cânula. Tirei sangue para fazer exame. E agora eu vou me arrumar para voltar para casa. Obrigado pelas orações de todos vocês.

Fofos, não é?