Após atualização do estado de saúde, Rei Charles III faz reuniões com comissários

Camilla Parker Bowles atualizou o estado de saúde do Rei Charles III. De acordo com o Palácio de Buckingham, a Rainha Consorte afirmou que ele está indo bem e disse que ficou desapontado de não poder ir com ela em viagem.

Depois do posicionamento da rainha, o perfil oficial do monarca compartilhou fotos de Charles em reuniões com representantes da Tanzânia e de Singapura.

Ontem, o rei realizou audiências no Palácio de Buckingham para os alto comissários.

Nas imagens, o rei aparece saudável de pé cumprimentando os representantes políticos. Vale lembrar que Charles está passando por um tratamento de câncer e recentemente viveu boatos de que teria morrido.