Com diretor de São Bernardo, O Rei do Rock chega ao Teatro Claro Mais SP

Uma peça que nasceu de um momento de superação do luto, O Rei do Rock, é um musical que apresenta ao espectador um recorte da vida de Elvis Presley, mas com o diferencial de um olhar 100% brasileiro. Beto Sargentelli é quem incorpora o icônico cantor em um enredo escrito pelo próprio ator, em 2017, após seu pai falecer, “a história é sobre o super-herói do meu pai, e meu pai foi meu super-herói”, explica.

A trama gira em torno dos principais acontecimentos da vida de Elvis, como quando gravou seu primeiro disco aos 18 anos, e vai até sua morte prematura em 1977, trazendo à tona altos e baixos de toda a sua jornada. A narrativa dessa grande homenagem é marcada pelos fortes laços pessoais e profissionais, e impulsionada por uma trilha sonora repleta de sucessos e diferentes gêneros que deram o tom de sua carreira, incluindo rock, pop, country, blues e gospel, explorando, em dois atos, momentos cruciais ao lado de figuras essenciais e grandes referências da música americana.

A produção foca na sensibilidade, emoção e humanidade do lendário rei do rock, explorando as referências musicais que Presley captava para gerar seu som, expondo sua relação com a mãe, e mostrando um lado diferente do músico em uma forma de não só conectar a platéia com o grande Elvis Presley, mas sim com o Elvis Aaron Presley, filho de Gladys Presley e grande sonhador de Mississippi.

A peça, que conta com João Fonseca na direção, Thiago Gimenes na direção musical e Keila Bueno nas coreografias, traz um elenco com nomes de Stepan Nercessian, Danilo Moura, Aline Cunha, e Bel Moreira para o palco do Teatro Claro Mais SP. O musical está em cartaz até 19 de maio.

Thiago Gimenes inclusive, foi destaque na 10ª edição do Prêmio Bibi Ferreira – que reconhece nomes do teatro musical e de prosa – consagrou artistas da região. Criado no Bairro Assunção, em São Bernardo, o multiartista Thiago Gimenes, venceu a categoria ‘Melhor direção musical’ em musicais pelo espetáculo Alguma Coisa Podre, além de ser indicado em ‘Melhor letra e música em musicais’ por O Pequeno Príncipe, O Musical.

Thiago é formado em canto lírico e composição e regência, com especialização vocal em jazz, soul e blues. Com vasta experiência na área, o artista já dirigiu três musicais da Broadway no Brasil neste ano: Bonnie e Clyde, Alguma Coisa Podre e Os Últimos Cinco Anos, e o musical original brasileiro, Além do Ar, da Fundação Lia Maria Aguiar, que assinava a direção musical e artística, além de composições.