Ana Hickmann comemora primeiro trabalho com Edu Guedes após assumir namoro: - Empolgada

O primeiro trabalho veio aí! Ana Hickmann e Edu Guedes estão curtindo - e muito - o novo relacionamento. O casal, vale pontuar, assumiu o namoro no último dia 12 de março após muitas especulações.

Felizes da vida, Ana e Edu realizaram o primeiro trabalho juntos em uma fábrica de alimentos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo e, a apresentadora fez questão de registrar tudo para o seu canal do YouTube.

- Depois de muitos anos, declarou Edu sobre o trabalho com a amada.

Ana então completou:

- Não lembro qual foi a última vez que a gente trabalhou junto, mas é voltar aos velhos tempos. Estou muito empolgada! Nova fase de vida, tantas novidades... Teve trabalho? Sou chata? Gente mais velha fica mais chata, disse.