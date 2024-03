Ex-esposa de Lucas Buda conta que não dorme em noite de festa do BBB24: - Tenho pesadelos constantes

Camila Moura não gostou nem um pouco de ver as aproximações entre Lucas Henrique e Pitel no BBB24 e decidiu colocar um fim no casamento com o participante. Desde que tomou a decisão, a professora vem usando as redes sociais para fazer uma série de desabafos e chegou a ganhar milhões de seguidores.

Na manhã desta sexta-feira, dia 22, a ex-companheira de Buda surgiu nos Stories do Instagram para confessar que está tendo dificuldades para dormir e precisa do auxílio de remédios.

- Essas últimas noites tês sido muito difíceis, continuo dormindo com auxílio medicamentoso. A galera me marca nas besteiras que o abençoado faz, então quando pego meu Instagram de manhã quando acordo é pauleira. Mas enfim, eu queria contar para você que hoje eu decidi ter um dia bom.

Camila explicou que nunca consegue ter uma boa noite de sono quando tem festa na casa mais vigiada do Brasil, mesmo não acompanhando os acontecimentos.

- Tem sido difícil, eu tento poupar vocês, me poupar na medida do possível. Essa noite, por exemplo, foi noite de festa. É pior ainda. Eu não durmo em noite de festa do Big Brother mesmo não acompanhando a festa, eu tenho pesadelos constantes. É horrível, parece um filme de terror que nunca acaba, que a pessoa sempre abre a porta, entra num quarto escuro e a assombração está lá. Acho que nunca tive tantas crises de ansiedade como tenho tido ultimamente. É um lance que não acaba, um trauma que não fecha.

Ela ainda contou que teve uma crise de ansiedade muito forte e precisou de atendimento quando viu um vídeo de Lucas falando no programa sobre problemas de seu casamento.

- Quando eu estava indo para o Rio, tive uma crise de ansiedade no aeroporto após ver um vídeo do inominável falando para o Brasil problemas anteriores do nosso casamento que pouquíssimas pessoas sabiam. Eu me senti tão humilhada, tão constrangida, tão vulnerável. Meu cérebro nem processou e eu tive uma crise no aeroporto. Precisei de atendimento. Fui atendida pelo pessoal do hospital do aeroporto, foram todos muito gentis, muito acolhedores.