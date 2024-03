Kate Middleton estaria trabalhando de casa enquanto se recupera de cirurgia

Kate Middleton está afastada dos trabalhos públicos, mas parece que continua trabalhando de casa - no famoso home office. Ainda em recuperação de sua cirurgia no abdômen, a Princesa de Gales teria voltado a comandar seus trabalhos filantrópicos, segundo o jornal The Telegraph.

Um porta-voz da família real contou ao jornal que Kate está acompanhando um estudo da Fundação Real Centro sobre a primeira infância no Reino Unido. Inclusive, a inspiração para o projeto teria vindo da própria Middleton, que viu o mesmo sendo realizado na Dinamarca. O objetivo do estudo seria criar uma ferramenta capaz de identificar sinais de desenvolvimento social e emocional na primeira infância.

A princesa foi mantida atualizada durante todo o estudo, disse a fonte.

Vale lembrar que Kate pretende retornar para seus eventos públicos na Páscoa. Ela está afastada de seus deveres reais desde janeiro, quando realizou o procedimento. A família real não pretende revelar qual a cirurgia feita pela esposa de Príncipe William. Neste período afastada, Kate ainda lidou com uma série de boatos a cerca de seu sumiço.