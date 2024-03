Obituário - 23 de março de 2024

SANTO ANDRÉ

Antonia Torresin Pagiato, 98. Natural de Severinia (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Wilma Lucy Nori Cumer, 96. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Hilda Svegliatti Molena, 93. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Leni da Silva, 78. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Zanardir, 76. Natural de Iacri (SP). Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo de Souza Paukoski, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Corretor. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Amélia Apparecida Menucci Spolidorio, 88. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Jardim Três Marias, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Jardim da Colina.

Elsa Rhein, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Brás, em São Paulo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Paulino Carfaro Neto, 53. Natural de São Caetano. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Dorina Galuppo, 87. Natural de São Paulo. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Gumercindo Scarpanti, 87. Natural de Itu (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 18. Crematório Vila Alpina.

Anivaldino Ramos Santos, 71. Natural do Estado da Bahia. Residia na Rua Aurélia, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Lourdes Pereira de Jesus, 90. Natural do Alto Rio Doce (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Maria Clara de Oliveira, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

João Carlos Tcherneo, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Domitila, em São Paulo. Dia 18. Vale da Paz.

Matheus Souza Jardim, 25. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Júlia, em São Paulo. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Alice Cândida da Silva, 100. Natural de Livramento Brumado (Bahia). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Pensionista. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Layde Ferreira da Silva, 84. Natural de Marília (SP). Residia na Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo. Dia 18, em Ribeirão Pires. Cemitério Vila Nova Cachoeirinha.