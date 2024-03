Lucas Buda causa intriga e leva esporro de Isabelle por passar informações erradas no BBB24: - Fofoca destrói vidas

Giovanna ganhou o Líder do BBB24 pela segunda vez consecutiva e causou um alvoroço na casa mais vigiada do Brasil nesta sexta-feira, dia 22. A sister vetou Beatriz de participar da prova e deixou a camelô bem incomodada.

Enquanto conversava com Alane e Matteus, a vendedora confessou que acha Giovanna uma planta no jogo e prometeu dar o Castigo do Monstro para a Líder, caso ganhe a Prova do Anjo.

- Sem dúvida, se eu pegar amanhã o Anjo, eu tiro ela do quarto, eu ponho ela no Monstro. Sem massagem, vai ser faca nos dentes. Vou falar: Para você de presente, vou te dar outro colar aqui.

Lucas Buda levou esporro! Acontece que o brother chamou a atenção de Fernanda depois da prova. Ele disse que a sister riu quando Tadeu Schmidt anunciou que Alane e Isabelle estavam eliminadas do desafio.

O professor disse que as duas teriam ficado irritadas com a confeiteira pela risada e a aconselhou a conversar com as colegas para explicar a situação. Fernanda foi ao Quarto Fada para se explicar, mas se surpreendeu com o posicionamento de Isabelle e Alane.

- O Buda veio me contar uma coisa que eu nem imaginava. Ele veio falar que achava que vocês ficaram p***s porque eu estava rindo de vocês.

A manauara ficou surpresa com a informação e, rapidamente, disparou:

- Eu? Negativo. Ele falou isso?

A dançarina levantou da cama, pronta para tirar satisfação com o professor, mas Fernanda pediu para terminar de explicar a situação:

- Eu pisei em uma bolinha e ia dar um tombo feio do c*****o. Ai eu fiquei rindo. E ele chegou pra mim e disse: Pô, a Cunhã tava olhando para você do outro lado como você estivesse rindo dela e da Alane. Eu só pisei numa bolinha e tava rindo da bolinha, então eu queria saber se era isso.

Alane e Isabelle dispararam para a cozinha, prontas para tirarem a história toda a limpo e foi aí que o esporro rolou. A dançarina chegou ao cômodo perguntando se o professor tinha mesmo falado com Fernanda e disparou:

- Claro que não. Nem percebi ela rindo. Negativo. Se desculpar por quê? Eu estava tão focada na prova.

A discussão se instalou e Cunhã acusou Lucas de estar fazendo fofoca, como se quisesse instalar uma briga desnecessária entre as sister.

- Fofoca é horrível. Fofoca destrói vidas.

O professor negou o título e tentou se explicar voltando à situação e dizendo que ele apenas disse que achava que as duas poderiam ter ficado chateadas.

Depois de voltarem ao quarto, Alane e Isabelle acusaram o brother de estar querendo causar intrigas desnecessárias entre as sisters.

- Quer encontrar confusão onde não tem, disparou Alane. - Aí é isso! Ele fica olhando tudo dos outros até na hora da prova dele! Se não engano, ele já tinha perdido e ficou olhando coisa dos outros! Ele só olha para os outros!

A treta se estendeu a Davi e Matteus decidiram tirar satisfação com Lucas mais tarde. Os três conversaram na área externa e Buda tentou se explicar:

- Eu fui dar uma bronca na Fernanda. Nós estamos mais próximos, não tem nada a ver com a Isabelle. Eu me senti no direito de cobrar a Fernanda.

O brother tentou explicar que ele não queria causar nenhuma briga e que, na verdade, ele queria evitar que as sisters ficassem em um clima ruim depois que Fernanda riu.