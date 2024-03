Inmet prevê chuva forte para SP e mais Estados; veja onde

Após um período de calor recorde, chuvas intensas devem atingir o Sudeste do Brasil a partir desta sexta-feira, 22, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, as regiões mais atingidas devem ser o Vale do Paraíba, o litoral norte de São Paulo, o sul e a Zona da Mata de Minas Gerais, todo o Estado do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo.

Segundo os meteorologistas do Inmet, a chuva é consequência da aproximação de uma frente fria que já circula pela Região Sul do País.

Nesta quinta-feira, 21, em 12 horas o Inmet registrou chuvas entre 40 e 50 milímetros em cidades gaúchas como Santiago, São Borja, São Vicente do Sul e Dom Pedrito. No Rio Grande do Sul também foram registradas rajadas de vento de até 142 km/h, que causaram estragos e deixaram muitos moradores sem eletricidade.

Ao longo da sexta e do sábado, 23, esse sistema deve chegar e permanecer no leste da Região Sudeste, causando chuvas em torno de 70 mm na maior parte da área e de mais de 150 mm por dia em trechos específicos, como o Vale do Paraíba, o litoral norte de São Paulo e as áreas já mencionadas de Minas, Rio e Espírito Santo.

O Inmet divulgou alertas porque o volume esperado de chuva é capaz de causar muitos prejuízos. No Rio de Janeiro, o governo do Estado decretou ponto facultativo na sexta-feira, para que os funcionários públicos não precisem se deslocar em meio à chuva intensa.

A temperatura máxima em São Paulo, que segundo o Inmet chegou a quase 32°C nesta quinta-feira, deve ser de 23°C na sexta-feira - uma redução de nove graus. No sábado o frio aumenta, com máxima prevista de apenas 20°C, mas a partir de domingo a temperatura volta a subir e deve chegar aos 24°C.