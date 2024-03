Carro e moto colidem na Av. Capitão Mário Toledo e trânsito se intensifica

Na manhã desta sexta-feira (22), um carro e moto colidiram na Av. Capitão Mário Toledo de Camargo, a altura da esquina com a Rua Osvaldo Aranha. O acidente flagrado pela equipe do Diário apontou um congestionamento intenso no local.

Segundo os agentes de resgate, apenas o motociclista precisou ser levado ao CHM (Centro Hospitalar Municipal), com ferimentos leves.