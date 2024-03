Tigre se reapresenta na próxima segunda visando o Brasileiro da Série C

O elenco do São Bernardo FC volta aos treinos na próxima segunda-feira (25), em Atibaia, visando a disputa do Brasileirão da Série C. O Tigre estreia na competição no dia 20 de abril contra o Náutico, em Recife. De acordo com a assessoria do clube, até o momento não há novidades em relação a contratações e à saída de atletas. Na reapresentação, o executivo de futebol Lucas Andino concederá entrevista coletiva para falar sobre os trabalhos para o restante do ano.