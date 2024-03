Alex diz ter foco na lei da securitização

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) tem na ponta da língua a resposta para quem lhe questiona sobre os planos para a disputa da Prefeitura São Bernardo. O pré-candidato diz que o momento, especialmente durante a semana, quando está em Brasília, é o de focar em seu trabalho parlamentar, já que recebeu a incumbência de relatar o projeto de lei complementar que permite a securitização de dívidas de União, Estados e municípios – medida que, se aprovada, pode injetar até R$ 100 bilhões nos cofres públicos Brasil afora. Para atender a expectativa de deixar a proposta pronta para ir à votação ainda neste primeiro semestre, o são-bernardense tem conversado os líderes de bancada, um a um, para angariar apoios, além de conduzir os estudos técnicos. “É um desafio”, resume Alex.

BASTIDORES

Quinta que vem

A análise das contas relativas ao ano de 2020 do então prefeito Adler Kiko Teixeira (MDB) na Câmara de Ribeirão Pires, que deveria ocorrer ontem, foi adiada por uma sessão, atendendo a pedido do vereador Archerson Teixeira, o Rato (PRD), que é sobrinho do ex-chefe do Executivo. Com isso, Kiko ganha mais uma semana para tentar o impossível: conseguir votos suficientes para reverter o parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado), que veio pela rejeição. Ele precisa do apoio de 12 dos 17 vereadores para não ficar inelegível por oito anos.

Curto-circuito

A sessão solene que homenagearia os 86 anos da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), agendada para ontem à noite no plenário da Câmara e que estava sendo promovida pelo vice-prefeito e pré-candidato ao Paço, Luiz Zacarias (PL), foi cancelada de última hora. A justificativa oficial foi de “problemas elétricos no Prédio”. Uma nova data ficou de ser marcada oportunamente.

Esclarecimento – 1

O vereador são-bernardense Ary de Oliveira (PSDB) entrou em contato com a coluna para esclarecer que sua moção de repúdio ao Ministério da Educação por ter incluído O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório, no Programa Nacional do Livro e do Material Didático, não deve ser confundida com cerceamento à liberdade de expressão. “Não me compete como legislador municipal censurar esta ou qualquer outra obra”, reconhece.

Esclarecimento – 2

Ary de Oliveira, no entanto, insiste em dizer que o livro, indicado para alunos do Ensino Médio, é “totalmente incompatível com o ambiente escolar, devido ao seu conteúdo erótico e sexualmente explícito, além de estar repleto de palavras de baixo calão”. E questiona: “Qual pai concorda que o filho ou filha tenha acesso a esse tipo de leitura?”

Esclarecimento – 3

Por fim, o vereador admite a “qualidade” de O Avesso da Pele, “que retrata questões importantes como o abuso de autoridade, o racismo e um sistema educacional falido, além de dar azo a outras questões relevantes que precisam ser combatidas no Brasil”. Todavia, sem nenhuma base científica ou pedagógica, o vereador insiste em defender entraves para o acesso ao livro: “Uma obra como esta deve ser dirigida ao público compatível e não aos alunos da rede escolar pública”.

Alerta

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), revelou ontem em sua live semanal que seu filho adolescente é um dos 4.291 moradores do Grande ABC diagnosticados com dengue. A proliferação da doença, que já matou uma pessoa na região em 2024, preocupa o Consórcio Intermunicipal, que anuncia hoje medidas para combater o mosquito Aedes aegypti.