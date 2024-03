Doses da vacina da dengue serão redistribuídas a municípios

O Ministério da Saúde vai redistribuir as doses da vacina contra a dengue enviadas a 521 municípios selecionados pela Pasta que ainda não foram utilizadas. De acordo com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, terão prioridade no processo municípios que decretaram situação de emergência em razão da doença.

Nísia ressaltou que a Pasta poderia utilizar diversos critérios no momento de redistribuir as doses, entre eles aumentar a faixa etária a ser imunizada na rede pública, atualmente definida entre 10 e 14 anos. “O critério adotado, pela questão de saúde pública que nós vivemos, é ampliar para municípios”, explicou.

NA REGIÃO

Nesta sexta-feira (22), o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC realizará reunião, na qual pode decretar estado de emergência nas cinco cidades participantes da associação, devido ao aumento dos casos de dengue na região. Os secretários de saúde regionais devem analisar os dados que irão embasar a decisão.

Até ontem, os sete municípios registraram 4.291 casos, sendo que 2.698 estão em investigação. Um óbito foi notificado em Mauá no mês passado, e outras oito mortes suspeitas estão sendo averiguadas.