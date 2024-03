Sto.André apresentará projeto de revitalização do Centro em abril

Santo André planeja a modernização do Centro. Durante a entrega da primeira fase de obras de requalificação de vias da região, realizadas na Avenida José Caballero, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), disse que irá apresentar em abril um projeto de revitalização para a área central, que, entre outras intervenções, incluirá o término da cobertura da Rua Coronel Oliveira Lima e um novo padrão nas calçadas e corredores de ônibus.

“Vamos apresentar no mês de abril um projeto que é uma operação urbana do Centro da cidade. Começou por aqui, com o início dessas obras com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)”, explicou o prefeito. “É uma operação urbana que passa pelo término da cobertura da Oliveira Lima, pela modernização da Praça do Carmo, pela nova Casa do Olhar e pelo novo Museu Dr. Octaviano Armando Gaiarsa, além da questão das calçadas com esse padrão moderno, através dos corredores de ônibus”.

Segundo Serra, o investimento tem ligação direta com o PMUS (Plano de Mobilidade Urbana Sustentável) do BID, que incluiu a duplicação do Viaduto Adib Chammas, e que vem auxiliando na revitalização do Viaduto Castelo Branco e na construção do Complexo Viário Santa Teresinha. No total serão investidos US$ 50 milhões nas intervenções (cerca de R$ 260 milhões), divididos entre o Paço e a instituição financeira.

A intenção é que toda a área central tenha o mesmo padrão visual e de mobilidade para melhorar o sistema viário, conforme estipulado no PMUS. “Esse é o primeiro trecho que entregamos para a cidade já tomar conhecimento do novo padrão que teremos de calçada, jardim, acessibilidade, paisagismo e paradas de ônibus”, explicou o chefe do Executivo. “É um padrão internacional, que as empresas nacionais não estão nem acostumadas a fazer, e conseguimos trazer para Santo André”.

REQUALIFICAÇÃO

As intervenções relacionadas às obras de requalificação de vias da região, que tiveram sua primeira fase concluída, integram o pacote de intervenções de mobilidade financiadas pelo BID e fazem parte do PMUS, iniciadas em outubro do último ano. As obras terão custo estimado de R$ 36 milhões, dividido entre o Paço e a instituição financeira.

No total, serão quatro quilômetros de extensão contemplados com as intervenções, que vão avançar para as ruas General Glicério, Luís Pinto Fláquer, Siqueira Campos, Coronel Francisco Amaro, além da Avenida Queirós dos Santos. A próxima a receber obras será a Rua Coronel Alfredo Fláquer.

De acordo com informações da administração, as obras contemplam a implantação de novos pavimentos, calçadas com piso tátil, rampas de acesso, semáforos de pedestres sonorizados, mobiliários urbanos e paisagismo, além da implantação de viário dedicado à circulação de ônibus, visto que a região onde serão feitas as obras recebe 200 ônibus por hora, de acordo com estimativa do próprio Paço.

“É difícil realizar a obra porque são corredores importantes. É um volume muito grande de ônibus e começamos por aqui justamente porque não queríamos atrapalhar o comércio. Não tem jeito. Preferimos enfrentar esses transtornos, mas resolver os problemas, trazendo para Santo André os novos padrões de qualidade, aquilo que tem de mais moderno no mundo”, finalizou Serra.