S.Bernardo sedia a partir de hoje Copa SP de Judô

A 15ª Copa São Paulo de Judô, maior evento da modalidade na América Latina, começa hoje e segue até domingo, em São Bernardo. Neste fim de semana serão realizadas as disputas de atletas de alto rendimento. Os duelos vão acontecer das 7h às 18h, no Ginásio Poliesportivo.

A Copa São Paulo reúne judocas de grandes clubes do País, como Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Sesi, Pinheiros, Paulistano, Hebraica, Minas Tênis Clube, entre outros. A expectativa nesta edição é reunir 5 mil atletas (em dois finais de semana), sendo 226 equipes de 14 Estados brasileiros.

Dentre os judocas de alto rendimento que já brilharam na competição, destacam-se nomes como Carlos Honorato, Beatriz Souza, Larissa Pimenta e o atleta olímpico Rafael Silva, conhecido como Baby. O judoca, atual medalhista nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, é embaixador da Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva, e que patrocina o evento.

COMPETIÇÃO DE BASE

A Copa São Paulo começou no fim de semana passado com a disputa das classes da divisão especial: sub 13, sub 15, sub 18, sub 21 e senior. Somente nesta fase, o torneio reuniu 2.099 atletas. Esta etapa foi vencida pelo Esporte Clube Pinheiros, que somou 22 medalhas (12 ouros, quatro pratas e seis bronzes). O Sesi foi o segundo colocado e o Paulistano o terceiro.

ENTRADA

Para acompanhar a competição é necessário doar 1kg de alimento não perecível. No Poliesportivo também haverá um espaço para a realização de clínicas esportivas para crianças de escolas públicas e projetos sociais.

O torneio está sendo transmitido no Canal do YouTube da FPJ (Federação Paulista de Judô).