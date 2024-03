Giovanna vence a décima quarta Prova do Líder do BBB24

Nova liderança! Aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 21, mais uma Prova do Líder no BBB24. Todos os participantes disputaram, no entanto, Beatriz foi vetada por Giovanna. Em uma disputa acirrada entre Leidy Elin, a sister acabou levando a melhor.

Além da liderança, a vitória garantiu um prêmio de R$ 15 mil e a entrada no TOP 10 do BBB24.

Dividida em duas fases, uma pessoa precisa encontrar quatro cards em uma piscina de bolinhas e sair correndo para entregar para seu parceiro do outro lado. Este parceiro aperta um botão, recebe mais quatro cards e precisa levá-los de volta para a pessoa que estava do outro lado. A segunda fase é uma disputa de sorte. Os participantes precisam escolher um totem com um número premiado. A nutricionista, no entanto, acabou conquistando a segunda vitória consecutiva.