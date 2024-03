Vice campeã em Indian Wells, Sakkari arrasa chinesa sensação em dia de favoritas em Miami

A zebra costuma dar as caras no primeiro jogo das favoritas em torneios grandes, sejam os WTA 1000 ou os Grand Slams. Mas a estreia das principais favoritas em Miami veio com poucas surpresas nesta quinta-feira e com a grega Maria Sakkari arrasando com chinesa sensação de Indian Wells.

Vice-campeã em Indian Wells e em grande fase, Sakkari (8ª favorita) viu o sorteio das chaves colocar a chinesa Yue Yuan em seu caminho. A asiática foi até as quartas no deserto da Califórnia e deixou as favoritas Daria Kasatkina e Qinwen Zheng pelo caminho.

Mas não foi páreo para a grega, que espera decidir seu segundo WTA 1000 seguido e desta vez com um final diferente após perder o troféu em Indian Wells para Iga Swiatek. Arrasadora no saque e agressiva nas devoluções, avançou com duplo 6/2 para a terceira fase.

Outra Top 10 a largar bem foi a leta Jelena Ostapenko, em jogo duro com a alemã Laura Siegemund. A cabeça 9 fez 7/6 (7/3) e 6/4. Representante americana e jogando sob apoio da torcida, Madison Keys (17ª cabeça de chave) passou pela russa Diana Shnaider com 6/2 e 6/4.

Depois de se envolver em polêmica com Simona Halep ao questionar convites para atletas punidas por doping, a dinamarquesa Caroline Wozniacki deu adeus em Miami ao ser derrotada pela ucraniana Anhelina Kalinina (32ª), parciais de 5/7, 7/5 e 6/4. A também ucraniana Dayana Yastremska (28ª) mostrou forças ao bater a australiana Daria Saville por duplo 7/5.

A surpresa do dia foi protagonizada pela tenista do Casaquistão, Yulia Putintseva, que eliminou a russa Liudmila Samsonova, 13ª favorita, em duelo de três sets: 6/1, 4/6 e 6/3. Já a russa Anna Kalinskaya (22ª) superou a chinesa Wang Xiyu com duplo 6/2.