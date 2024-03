Hospital onde Kate Middleton fez cirurgia afasta três funcionários após suspeita de vazamento de dados

O hospital privado The London Clinic, que foi responsável pela cirurgia de Kate Middleton em janeiro de 2024, está sob investigações reais. Segundo informações do Daily Mail, o centro médico começou a suspeitar de um possível vazamento de dados de seus pacientes, mas demorou para reportar a informação.

Agora, três funcionários foram afastados de suas funções e estão sendo investigados. O hospital acredita que eles estejam envolvidos na tentativa de roubar as informações de pacientes, inclusive as de Middleton. A tentativa de conseguir os documentos teria sido feita enquanto a Princesa de Gales ainda estava internada.

A esposa de Príncipe William passou por um procedimento no abdômen no dia 16 de janeiro e recebeu alta 14 dias depois. Vale ressaltar que a cirurgia era planejada, segundo as informações do Palácio de Buckingham. Desde então, Kate tem ficado longe dos holofotes, o que levantou suspeitas e iniciou a criação de algumas teorias da conspiração.

O Daily Mail informou que o Information Commissioner's Office (ICO) está investigando o caso, mas já definiu que a clínica demorou mais de uma semana para apresentar um relatório de violação. As regras do departamento estabelecem que qualquer tentativa de roubar informações deve ser relatada no prazo de 72 horas, após a descoberta. O não cumprimento de tal regra pode resultar em uma multa de 17 milhões de libras, pouco mais de 107 milhões de reais.