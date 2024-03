Presidente do STJ assina determinação para que Justiça Federal de Santos prenda Robinho

Na tarde desta quinta-feira, dia 21, Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, assinou a determinação para que a Justiça Federal de Santos prenda Robinho. As informações são do G1.

O ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão na Itália pelo crime de estupro, cometido na época em que defendia o Milan, em 2013. A pena deve ser executada com regime inicial fechado e Robinho já pode ser preso nos próximos dias.

Vale pontuar que, na última quarta-feira, dia 20, a Corte Especial do STJ considerou constitucional o pedido das autoridades italianas para que o ex-jogador cumprisse sua pena no Brasil. A primeira condenação de Robinho foi em 2017, mas o caso tramitou em julgado em 2022.