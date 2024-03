Esposa de Bruce Willis celebra 15 anos de casamento com o ator: Conexão mais forte do que nunca

Nesta quinta-feira, dia 21, Emma Heming Willis e Bruce Willis - ator que luta contra as consequências da demência frontotemporal - estão comemorando seus 15 anos de casados! Compartilhando um foto ao lado do ator, a esposa do protagonista de Duro de Matar utilizou de seu Instagram para se declarar ao amado e reforçar a união dos dois.

Hoje marca nosso 15º aniversário de casamento! E hoje posso fazer uma escolha. Posso chafurdar na tristeza ou posso celebrá-la. Eu chamo isso de reestruturação notável. O que sei é que há muito o que comemorar. Nossa união e conexão provavelmente estão mais fortes do que nunca, começou declarando.

Em seguida, Emma ainda falou sobre as filhas do casal. Para quem não sabe, os pombinhos possuem duas filhas: Mabel e Evelyn. Além das duas caçulas, o famoso ainda possui três filhas mais velhas: Rumer, Scout e Tallulah - frutos de seu antigo relacionamento com a atriz e modelo Demi Moore.

Temos duas filhas brilhantes, divertidas e saudáveis. Temos uma unidade familiar construída com respeito e admiração mútuos. E simplesmente, eu simplesmente amo e adoro o homem com quem me casei. Estou muito orgulhoso do que temos e continuamos a criar. Então, feliz Aniversário de Cristal para nós!, escreveu Emma ao finalizar.