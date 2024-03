Vem aí! Patrocinador confirma Madonna no Brasil: - Estou chegando!

É isso mesmo que vocês leram! Após um período de mistérios e incertezas, a vinda de Madonna ao Brasil foi confirmada pelo Instagram oficial do Itaú - empresa da qual a cantora é garota propaganda. Com um curto teaser, podemos ver a famosa declarando sua vinda ao país.

- Brasil, estou chegando, diz a cantora.

Como você acompanhou, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, havia dado como confirmada uma apresentação gratuita de Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo o jornalista, a apresentação seria no dia 4 de maio de 2024. Logo após a notícia rodar as redes sociais, a Associação de Moradores de Copacabana (Amacopa) teria entrado com uma ação na Justiça para barrar o evento.

Para quem não sabe, a The Celebration Tour, turnê que comemora os 40 anos da Rainha do Pop, começou em outubro de 2023 e tem shows marcados até o final de abril de 2024. Assim, a apresentação da artista no Rio seria a despedida da turnê. Vale notar ainda que a celebridade já se apresentou três vezes em terras brasileiras. No entanto, não faz shows no país desde 2012.