Ministério Público da Espanha pede aumento da sentença de Daniel Alves

O Ministério Público da Espanha quer que Daniel Alves cumpra mais que a sentença inicial estabelecida pela Justiça, que foi de quatro anos e meio de prisão pelo crime de estupro. De acordo com o jornal Metrópoles, o MP solicitou o aumento da pena para nove anos.

Segundo o jornal La Vanguardia, a promotoria pede que a Justiça espanhola desconsidere o valor pagado para atenuar a punição. Nas últimas fases antes do julgamento, Daniel Alves pagou 800 mil reais como indenização à vítima. O valor, aliás, foi obtido com a ajuda de família de Neymar Jr., e por isso, é apontada novamente como a fonte da quantia que deve ser paga pela fiança de cerca de 5,4 milhões de reais.

Inclusive, o jogador ficará preso por mais uma noite, já que sua defesa não conseguiu arrecadar o valor total da fiança estabelecida pela Justiça da Espanha para a libertação provisória. O limite para pagar se encerrou no início da manhã desta quinta-feira, dia 21.

Ainda na manhã da quinta-feira, o irmão de Daniel Alves usou o Instagram para responder a ex-ministra da Igualdade da Espanha, Irene Moreno, que havia dito que homens poderosos podem comprar sua liberdade em sua conta do X.

Não, Irene. Se Alves for solto hoje é porque o juiz vê contradições na versão da vítima. Daniel é inocente", escreveu Ney, defendendo a inocência do irmão. Ele prosseguiu em outras publicações dizendo que "o mundo vai se arrepender da crueldade que fizeram com Daniel Alves. A vítima mentiu, escreveu Ney em seus Stories.

Neymar Pai se pronuncia sobre supostamente ter pagado fiança

Em nota oficial publicada em seu Instagram, Neymar Pai, o pai de Neymar Jr., garantiu que a ajuda que cedeu a Daniel Alves foi sem nenhum vínculo com qualquer processo. E, de acordo com ele, quando a Justiça Espanhola havia decidido a condenação, sua ajuda não era mais bem-vinda:

Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Agora ponto final!, disse a nota.