Madonna é confirmada no Brasil; veja anúncio

Depois de muita especulação, Madonna confirmou que virá ao Brasil. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 21, com um vídeo da cantora nas redes sociais do banco Itaú. Veja aqui .

No início de março, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, publicou que a artista se apresentaria na Praia de Copacabana. O show estaria previsto para o dia 4 de maio.

No entanto, ainda não há confirmação da data ou local. Na última quarta-feira, 20, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chegou a fazer uma publicação com a imagem da artista. "Sinais, fortes sinais", escreveu. Será a primeira vinda da artista ao País desde 2012.