Rainha Camilla fala sobre tratamento de câncer do Rei Charles III: Indo muito bem

Depois de Rei Carles III enfrentar rumores de morte no começo da semana, e provar que está vivíssimo ao aparecer em encontra com veteranos da guerra no Palácio de Buckingham na última terça-feira, dia 19, foi a vez da Rainha Camilla falar sobre a saúde do marido, que enfrenta um câncer.

Ao encontrar representantes estrangeiros no Palácio de Buckingham, a esposa do monarca revelou que o rei está muito bem em seu tratamento.

Camilla disse, ainda, que Charles estava desapontado por não poder se juntar a ela em um evento na Irlanda do Norte. Em vez disso, ele foi flagrado na Clarence House, no centro de Londres, antes de realizar audiências privadas com diplomatas no Palácio de Buckingham.