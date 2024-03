Morre M. Emmet Walsh, ator de Blade Runner, aos 88 anos de idade

No dia 19 de março, o ator M. Emmet Walsh morreu, aos 88 anos de idade, em Vermont, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada por seu agente Sandy Joseph ao Entertainment Tonight no dia seguinte ao da partida do astro.

Com mais de 50 anos de carreira, Walsh participou de diversos sucessos do cinema e da televisão, incluindo filmes como Blade Runner, quando interpretou o supervisor do personagem de Harrison Ford, e O Casamento do Meu Melhor Amigo, quando deu vida ao pai de Dermot Mulroney. Ele ainda dublou a animação O Gigante de Ferro.

A causa da morte foi uma parada cardíaca.