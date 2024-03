Hayner comemora polivalência no Santos e acredita em Neo Química Arena lotada

Hayner chegou ao Santos no fim do ano para brigar pela posição de lateral-esquerdo com Felipe Jonatan. No último jogo, contra a Portuguesa, substituiu Aderlan, machucado, na direita. Alternando bem nos dois lados do campo, ele vem chamando atenção pela polivalência, celebra a boa resposta e espera estar em campo na semifinal com o Rel Bull Bragantino.O jogo será na Neo Química Arena e ele aposta na força da torcida santistas para ter casa cheia empurrando o time.

Será o segundo jogo do Santos como mandante na capital. No primeiro, diante do São Bernardo, pela fase de classificação, levou mais de 50 mil pessoas ao MorumBis na vitória por 2 a 1. O clube tem acordo para mandar jogos no Pacaembu na Série B também e o presidente Marcelo Teixeira já avisou que quer jogar com estádios lotados longe da Vila Belmiro.

Ainda sem saber se Aderlan se recuperará no incômodo muscular na coxa esquerda, Hayner trabalha sem saber se atuará na direita, na esquerda ou se ficará como opção diante do Bragantino. Mas exalta seu bom momento no clube.

"A gente trabalha para ter o êxito e estou conseguindo colher os frutos, buscando meu espaço. Já atuei de lateral-esquerdo antes de vir para cá e não vejo tanta dificuldade. Posso jogar pelas duas e acredito que o professor Carille gosta disso. Ele me ajuda bastante no posicionamento, ajuste de corpo dentro do campo, e isso tem sido muito bom", afirmou.

O jogo das semifinais ocorre na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas. E o mando de quadra é a única vantagem do Santos, já que uma igualdade leva a decisão para os pênaltis. O lateral aposta em estádio lotado para uma final ao longo dos 90 minutos.

"Com certeza teremos estádio lotado, pois a torcida do Santos FC é f... Não posso falar essa palavra, então, independentemente do lugar onde jogarmos, vamos contar com o apoio do nosso torcedor e estaremos preparados para buscar essa classificação.", ressaltou Hayner.

Antes da definição do primeiro finalista do Estadual, o Santos FC fará um jogo-treino com o Corinthians nesta sexta-feira para manter o ritmo de jogo. "Sempre bom ter um jogo-treino assim, pois aumenta bastante o nível de preparação, já que a equipe deles é bem qualificada também", concluiu Hayner.