Lollapalooza 2024: chuva ou calor? Veja a previsão do tempo para o festival

Para quem vai ao Lollapalooza 2024 a dica é preparar a capa de chuva e levar pelo menos um casaco leve. A previsão meteorológica para os três dias de festival, que começa nesta sexta-feira (22) e vai até domingo (24) na Capital, é de garoa e baixas temperaturas.

Com o fim do verão e o início do outono, que começou às 00h06 de ontem no Hemisfério sul, uma intensa frente fria dá lugar a forte onda de calor que atingiu o País nas últimas semanas.

Nesta sexta-feira (22), primeiro dia do Lolla, a temperatura máxima não deve passar de 20°C, e a mínima será de 18°C na Capital. Com 90% de chance, a chuva deve cair durante todo o dia no Autódromo de Interlagos, local onde ocorre o festival.

Segundo informações da Climatempo, no sábado os termômetros devem cair mais um pouco, e a mínima será de 17°C, com dia nublado e possibilidade de garoa de manhã e à noite. A chuva segue no último dia do evento, e o céu ficará nublado, com a temperatura máxima chegando a 24°C.

Os fãs que vão curtir o evento devem ficar atentos para se proteger da chuva. Segundo as regras da organização, não será permitido a entrada de guarda-chuva, então a opção é recorrer a capa plástica para não se molhar e poder aproveitar os shows. Saiba o que pode ou não ser levado para o evento.

PROGRAMAÇÃO

A 12° edição do Lollapalooza começa amanhã, no Autódromo de Interlagos, e recebe 77 apresentações nos três dias de festival. Igual aos outros anos, os portões abrem às 11h e os shows têm previsão de encerramento às 23h.

Nesta sexta-feira, as principais atrações são Maneva, Dexter 8° Anjo, Luísa Souza, Marcelo D2, Jungle, Fletcher, BaianaSystem, Arcade Fire, Diplo, Blink-182, entre outros.

Já no sábado, grandes nomes da música nacional e internacional vão comandar o line-up, entre eles BK, Manu Gavassi, Xamã, Hozier, Thirty Seconds To Mars, Kevin O Chris, Limp Bizkit, Kings of Leon, Titãs e mais.

No último dia do Lolla, serão 25 shows, entre as principais atrações está MC Daniel, MC Soffia, Céu, Braza, Dayglow, Rael, Livinho + MC Davi, Nothing But Thieves, Gilberto Gil, Omar Apollo, Phoenix, Sam Smith, Sza, The Driver Era e Greta Van Fleet.