O correspondente. A Elclor já foi de Ribeirão. Roubaram a placa Arthur Bertoldo. Futebol na linha São Paulo a Cubatão. Memoria na Rádio Serrana: vozes preservadas.

Concluímos a Semana Ribeirão Pires 2024 ainda com muito material na pasta com o Fundo Ademar Bertoldo. Nem poderia ser diferente. Ademar é uma enciclopédia, tipo aquele locutor/metralhadora, Nicolau Tuma, uma das vozes da Revolução de 1932.

Nicolau Tuma, pioneiro na locução esportiva brasileira, inventou a palavra “radialista”. O radialista Ademar Bertoldo transmite diariamente notícias de Ribeirão Pires pelas ondas da FM Pérola da Serra. Sintonizem pela Internet e confiram. O prefixo é 87,5 FM.

RÁDIO SERRANA

Antes da Internet, e antes da FM Pérola da Serra, Ademar mantinha a FM Serrana, com espaço para Memória.

Meticuloso, ele gravou os programas, com as vozes de Américo Del Corto, Antonio Simões e outros colaboradores.

As fitas, originais, Ademar Bertoldo doou ao nosso projeto Memória. Verdadeiras relíquias.

EM PAUTA

Que mais Ademar Bertoldo conta na entrevista ao programa “Memória na TV”, dentro da Semana Ribeirão Pires 2024:

A antiga indústria Elclor pertenceu por algum tempo a Ribeirão Pires. Com os impostos, a Prefeitura fez redes de energia elétrica na cidade.

Arthur Bertoldo, pai de Ademar, foi homenageado com uma placa em praça da cidade. 1984. Uma grande placa sustentava a placa, no início da avenida Brasil, perto do Centro Cultural Ayrton Senna. A pedra, pesadíssima!, ali permanece. Já a placa...

Em setembro e 1962, a Sociedade Esportiva Olaria promoveu, em seu campo (Praça de Esportes Abdalla Chiedde, em Vila Aparecida), um “grandioso festival esportivo”, reunindo equipes da cidade, São Paulo, Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra e Cubatão.

Ademar Bertoldo guarda o programa do festival.

Lembranças da Escola Dezenove de Março. Ficava ao lado do Externato de Ribeirão Pires (Colégio Enau), do diretor Mazini e do professor Osvaldo: uma escola de desenho e de Madureza.

NO AR

O bate-papo com Ademar Bertoldo está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no face-book da Memória (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Ademar Bertoldo; reproduções: Claudio Medice

EM CASA. Prefeito Valdírio Prisco (ao lado de Ademar Bertoldo) inaugura a Praça Arthur Bertoldo. Na Escola Dezenove de Março, Ademar faz o curso de Madureza: pontos para o seu plano de carreira na Pirelli de Santo André

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 25 de março de 1994 – ano 36, edição 8656

MANCHETE – Itamar (presidente da República) resiste a acordo (proposto pelo Congresso) e adia solução para a crise.

ESPORTES – Pirelli e Rhodia confirmaram ontem (24-3-1994) que não irão renovar o contrato e patrocínio com a equipe de vôlei masculino de Santo André na temporada 1995.

Segundo o gerente da equipe, Vincenzo Roma, uma empresa da região já mostrou interesse em bancar o time. O Diário apurou que pode ser a Firestone.

FUTEBOL – Na Vila Belmiro, Santos 2, EC Santo André 0; no Anacleto Campanella, São Caetano 3, Inter de Limeira 3.

Theodomiro de Toledo (Zanzibar) era o novo técnico do EC São Bernardo.

EM 25 DE MARÇO DE...

1714 – Inaugurada a capela do Pilar Velho, em Ribeirão Pires – três séculos de história da mais antiga igreja preservada no Grande ABC.

1824 - Promulgada a primeira Constituição do Império sob o primeiro Pedro, a "Carta Outorgada". Vigorou até o fim do Império.

A Rua 25 de Março, em São Paulo, homenageia a data desta Constituição.

1854 – Começavam a funcionar os primeiros lampiões a gás do Rio de Janeiro.

1914 - Inaugurada a velha igreja Matriz de Santo André, na Vila Assunção.

1949 - Folha do Povo anunciava que o vereador andreense Dardis Neto iria renunciar por ter sido eleito vereador no novo Município de São Caetano.

1964 – Fundado o Lar Benvindo, em Santo André.

1979 – Reportagem especial do Diário denunciava: falsificam chapas dos pulmões para trabalhar.

A história de Jair de Freitas, 29 anos. Tuberculoso. Conseguiu emprego e faleceu oito meses e meio depois.

Para documentar a falha na emissão das abreugrafias, o repórter do Diário tirou três chapas, dando os nomes do prefeito Raimundo da Cunha Leite (São Caetano), do secretário de Saúde Caio Ramacciotti (São Bernardo) e do bispo dom Claudio Hummes.

Ficou claro que um doente poderia pedir a alguém que tirasse chapa em seu nome para conseguir emprego.

Criada a Paróquia São Geraldo Magella, abrangendo toda a área ao longo da rua dos Vianas, em São Bernardo.

Editorial – Da greve (dos metalúrgicos de 1979), o governo é que sai machucado.

HOJE

Dia da Constituição

Dia Nacional da Comunidade Árabe

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Getulina (1935), Itirapina (1935) e Vista Alegre do Alto (1959).

Pelo Brasil: Afonso Cunha (MA), Bagre (PA), Caçador (SC); Cachoeiro de Itapemirim (ES), Cariús, Frecheirinha, Paracuru e Porteiras (CE), Goianira (GO), Lagoa do Ouro e Verdejante (PE), Mar Vermelho (AL); Maraã (AM), Restinga Seca (RS) e São Miguel do Tapuio (PI).

Evangelho

25 de março

Maria pegou então um frasco de um perfume de nardo puro muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa ficou toda perfumada.

João 12,3.

Ilustração: Viktor Mikhailovich Vasnetsov (1848-1926); divulgação: Canção Nova