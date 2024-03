Obituário - 22 de março de 2024

SANTO ANDRÉ

Leontina da Costa e Silva, 92. Natural de Portugal. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mafalda Cortez, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alzira Souza Veras, 87. Natural de Tabira (PE). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Antonia Martins, 84. Natural de Itajobi (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Geovani Pinchimel de Alcântara, 84. Natural de Livramento Brumado (Bahia). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Memorial Phoenix.

Valesia dos Santos, 84. Natural de Santos (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Pereira da Silva, 79. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge Luiz Sertório de Martino, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dolores Rodrigues de Moraes, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo. Dia 17. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Gervásio Pereira de Castro, 68. Natural de Bandeira (MG). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amauri Ventura dos Santos, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila do Castelo, em São Paulo. Dia 17, em Santo André. Cemitério Congonhas.

SÃO BERNARDO

Antonia Ferreira Santiago, 91. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia na Vila Conceição, em Diadema. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Dolores de Camargo Ustulin, 90. Natural de Pereiras (SP). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Memorial Planalto.

Emília Genari Mesquita, 85. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Benedita Marina dos Santos, 65. Natural de Cachoeira Paulista. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Adão Moreira Barbosa, 98. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 17, em Santo André. Jardim da Colina.

DIADEMA

Floripa dos Santos Braga, 95. Natural de Icaraí de Minas (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério de Nova Aparecida (MG).

Maria de Lourdes Souza Yekia, 87. Natural do Estado do Rio Grande do Norte. Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Moacir de Alcântara Ribeiro, 75. Natural de Jequitinhonha (MG). Residia no Jardim Dona Sinhá, em São Paulo. Dia 17, em Diadema. Crematório Vila Alpina.

Benedito Humberto Pereira, 72. Natural de Brasópolis (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Jorge de Oliveira Leandro, 71. Natural de Santa Cruz da Prata (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Joana D’Arc Marcelino da Silva, 68. Natural de São Pedro dos Ferros (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Vale da Paz.

Terezinha Maria da Silva de Brito, 68. Natural de Boquira (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

José Raimundo Soares de Freitas, 67. Natural de Itapé (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefa Freitas da Silva, 65. Natural de Estrela D’Oeste (SP). Residia no Jardim Marilene, em Diadema. Dia 17, em Santo André. Vale da Paz.

Jorge Leão de Carvalho, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 17. Vale da Paz.

João Manoel da Silva, 58. Natural de Timbaúba (PE). Residia na Vila Elida. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Adriana Pereira de Araújo, 53. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Gislaine dos Santos Pereira, 39. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Klaus Uwe Fiesenig, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Engenheiro. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Eponina Bittencourt de Carvalho, 88. Natural de Parati (RJ). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 17, em Santo André. Cemitério São José.

Luiza Cândido da Silva, 68. Natural de Paranavaí (PR). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.