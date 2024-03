Vazamento de dados gera indenização por hospital à Klara Castanho

A atriz andreense Klara Castanho vai receber R$ 200 mil do Hospital e Maternidade Brasil, administrado pela rede D’Or, pelo vazamento de dados sigilosos. A condenação refere-se ao caso de 2022, quando a instituição “forneceu a terceiros informações médico-hospitalares que dizem respeito à privacidade e intimidade da atriz”, como descrito na decisão judicial divulgada por Erlan Bastos, colunista do portal Em Off.

A atriz engravidou após ser vítima de estupro e realizou o parto no hospital, onde decidiu entregar o bebê para adoção – procedimento legal previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Ainda em recuperação no pós-parto, ela foi ameaçada por uma enfermeira que disse “imagina se tal colunista descobre essa história”. Pouco tempo depois, o caso foi divulgado nas redes sociais pelo jornalista Leo Dias em uma entrevista a um programa de televisão e, em seguida no portal Metrópole, com o reforço da youtuber Antonia Fontenelle.