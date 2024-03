Verstappen destaca sintonia com Red Bull e descarta saída da equipe: 'Estou onde quero estar'

Nos preparativos para os treinos livres visando o Grande Prêmio da Austrália, o holandês Max Verstappen resolveu colocar um basta nas polêmicas sobre uma possível saída da Red Bull. Nesta quinta-feira, o tricampeão ressaltou o bom ambiente na escuderia e disse estar satisfeito com o rendimento nas pistas.

"Tenho muitos motivos para estar feliz na Red Bull. O carro anda muito bem, há pessoas maravilhosas na equipe que estão trabalhando constantemente para melhorar os resultados", afirmou o piloto.

A declaração de Verstappen acontece após a divulgação de uma crise interna na Red Bull. De acordo com a imprensa alemã, o holandês teria uma cláusula contratual onde poderia deixar a Red Bull. E a Mercedes surge como um possível destino.

Líder da classificação do Mundial de Pilotos com 51 pontos, Verstappen se mantém dominante na temporada. Sérgio Perez, seu companheiro de equipe, aparece na segunda colocação com 36 pontos, seguido de Charles Leclerc, da Ferrari, que contabiliza 28.

Após vencer as duas corridas até aqui, Verstappen agora vai em busca de mais um triunfo na temporada. O GP da Austrália acontece na madrugada de sábado para domingo em Melbourne, no circuito Albert Park.