Moradores do Jd.Calux realizam arrecadação de chocolates

A Nova Calux, portal de notícias do Jardim Calux, em São Bernardo, está arrecadando caixinhas de chocolates para entregar às crianças em vulnerabilidade social do bairro durante a Páscoa, que será no dia 31 de abril. As doações podem ser feitas até 28 de março presencialmente na Rua Nelson Rodrigues, 132, em São Bernardo, ou na Rua Platina, 212, no Campanário, em Diadema. Também é possível doar dinheiro pela chave-pix novacalux@gmail.com para que os organizadores façam as compras.

“Sabemos que a Páscoa é um momento de celebração e união, mas infelizmente nem todos têm condições de desfrutar desse período de forma plena. Cada contribuição fará a diferença”, diz o , fundador da Nova Calux, Romário Firmino, 29 anos. De acordo com ele, as ações neste período do ano acontecem desde 2018. “Estamos em parceria com o Instituto Fesc. Aceitamos outras doações, como de alimentos não perecíveis, mas agora estamos priorizando as entregas dos chocolates.”

O portal de notícias começou em 2012 como uma rádio virtual. Agora, também promove atividades culturais e eventos sociais aos moradores do bairro.