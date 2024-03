Cortes de árvores em São Bernardo revoltam moradora

No bairro de Rudge Ramos, em São Bernardo, uma denúncia de corte indiscriminado de árvores foi relatada por moradores. Segundo relatos de uma residente, árvores saudáveis, com mais de 40 anos, têm sido derrubadas sem qualquer critério, o que tem provocado indignação e questionamentos a respeito das práticas de preservação ambiental adotadas pela administração Orlando Morando (PSDB).

A professora aposentada Rosana (preferiu não ter o sobrenome divulgado), 65 anos, relatou ter entrado em contato com o departamento de parques e jardins do bairro, responsável pela manutenção dos espaços. Foi informada que o corte era uma ordem da Prefeitura. Ela também destaca o mau estado de conservação das praças do bairro são-bernardense. “Estão abandonadas, sujas, com os bancos de cimento quebrados e com o chão repleto de buracos, sem zelo algum”, afirmou.

Segundo a moradora, as árvores estão sendo cortadas em diversas ruas do Rudge Ramos. “Observei que inúmeras delas estavam saudáveis. Ipês rosa com mais de 40 anos, que floriram ano passado, indo parar no chão. E sem ter fios no caminho ou que estivessem acima dos fios.”

Um exemplo citado por Rosana foi o corte realizado na esquina do Mercado Municipal de Rudge, nesta semana. “Foi uma poda criminosa”, disse.

Questionada sobre os relatos da moradora, a Prefeitura de São Bernardo não respondeu ao Diário até o fechamento da edição.

REINCIDÊNCIA

Em agosto do ano passado, moradores da região em torno do Parque Raphael Lazzuri, na Avenida Kennedy, em São Bernardo, relataram a preocupação com os cortes de árvores durante as obras no espaço.