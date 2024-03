Falta de vagas na Apae provoca fila e frustração em Diadema

Aos 33 anos, Aline Aparecida Miranda Barbosa não sabe ler e escrever. Diagnosticada com paralisia cerebral, condição que afetou principalmente os movimentos dos braços e pernas, ela vive em um barraco em uma invasão no bairro Eldorado, em Diadema. Sem convívio social algum com pessoas nas mesmas condições, a diademense passa o dia deitada sem fazer qualquer atividade. Para mudar essa realidade, a mãe, Vera Lúcia Miranda, 64, busca desde o início do ano – e ainda sem perspectiva de sucesso – uma vaga na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Diadema.

A Prefeitura comandada por José de Filippi (PT) assume que, no momento, não há vagas disponíveis na Apae de Diadema. A associação atende os pacientes a partir de convênio.

O gerente-geral da unidade, Waldir Lixandrão, afirmou que o atual acordo estabelece 705 vagas no total, sendo 280 para clínica de saúde, que atende crianças de 0 a 8 anos, 350 vagas para educação, de pacientes de 8 a 30 anos, e apenas 75 vagas para o Centro Dia, serviço de convivência para pessoas de 31 a 60 anos, o indicado para Aline.

“O número de pessoas atendidas depende do estabelecido em convênio anual com a Prefeitura. Para que a gente consiga acolher todos os pacientes que nos procuram, é necessário abrir um novo edital e aumentar o número de vagas. O caso da Aline é um entre nove que aguardam por atendimento”, diz Lixandrão.

O gerente revela ainda que a desistência de pessoas atendidas é baixa, o que dificulta a abertura de novas vagas. “Temos casos de óbitos de pacientes e de mudança de município, mas a maioria fica com a gente por muito tempo. A pessoa pode entrar bebê e sair idosa”, afirma o representante da associação.

Sobre a possibilidade de atendimento emergencial, ou abertura de um novo edital, a administração pública respondeu que custeia mais de 80% do convênio com a Apae e que conta com repasse inferior a 7% do governo estadual. “Certamente, com repasse maior, as vagas poderiam ser ampliadas”, justificou o Paço, por nota.

Questionado sobre o valor repassado ao município, o governo do Estado não retornou até o fechamento desta edição.

INSEGURANÇA ALIMENTAR

Além das condições vulneráveis de habitação, Vera Lúcia conta que a família também passa por insegurança alimentar. “Vivemos de doação. Tem dias que não temos nada para comer, nem fraldas para a Aline usar. O dinheiro da minha aposentadoria é insuficiente, não consigo pagar um aluguel, por isso estamos vivendo assim, em um barraco. Antes estávamos morando de favor”, salienta a mãe.

A falta de convivência e de atividades afetou a saúde mental de Aline, segundo Vera Lúcia. “Ela está deprimida porque não passeia, não estuda, não conversa com outras pessoas iguais a ela. Não tenho condições de sair com a Aline por causa do peso da cadeira de rodas, e não temos dinheiro para pagar um carro de aplicativo. A situação é desesperadora. Só queria que ela vivesse um pouco”, diz.

“Queria conhecer outras pessoas, fazer amizades, e principalmente, gostaria muito de aprender a ler e a escrever. É o meu sonho. Não faço nada o dia inteiro, todos os dias”, afirmaAline, que já passou por avaliações na associação e no Cras (Centro de Referência da Assistência Social) e é elegível ao serviço de convivência.