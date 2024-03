Santos joga na quarta e Palmeiras na quinta, define Federação Paulista

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu ontem os detalhes das duas partidas da semifinal do Campeonato Paulista.

Santos e RB Bragantino vão jogar na quarta-feira (27), às 20h30, na Neo Química Arena. Já Palmeiras e Novorizontino jogam na quinta-feira (28), às 21h35, no Allianz Parque. Será o retorno do Verdão à Capital após quase dois meses sem poder contar com seu estádio. A última partida aconteceu no dia 28 de janeiro contra o Santos ainda pela terceira rodada. Esta fase ainda será disputada em partida única. Empate leva a disputa para os pênaltis.

A federação também definiu as datas da final, que será disputada em dois jogos. A ida será já no domingo dia 31 de março, e a volta no dia 7 de abril.