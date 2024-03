Dorival comanda atividade com elenco completo e faz mistério

Na estreia do técnico Dorival Júnior no comando, a Seleção Brasileira terá dois compromissos contra europeus. O primeiro será a Inglaterra, neste sábado (23), às 16h, no Estádio de Wembley, em Londres, e depois a Espanha, na terça-feira (26), às 17h30, no Santiago Bernabéu.

Da lista convocada inicialmente, cinco atletas foram cortados por lesão: o goleiro Ederson, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, o volante Casemiro e o atacante Gabriel Martinelli. No lugar deles foram chamados Léo Jardim, Fabrício Bruno, Bremer, Pepê e Galeno.

Dorival Júnior faz suspense na escalação e segue a mesma cartilha de outros treinadores, permitindo a presença da imprensa nos treinamentos apenas nos minutos iniciais.

Nas atividades desta quarta-feira, Dorival comandou o primeiro treino com todos os convocados no centro de treinamento do Arsenal. Apesar do sigilo, uma coisa é certa: após 62 partidas, a Seleção Brasileira terá a estreia de um goleiro, já que Léo Jardim, Bento e Rafael foram chamados pela primeira vez.

Mesmo atuando na Inglaterra, Lucas Paquetá nunca pisou em Wembley e se mostra animado para jogar no estádio. “Wembley é um dos grandes palcos do futebol e tenho o sonho de poder desfrutar. Espero que a gente possa vencer e que fique marcado na minha vida”, disse o camisa 10 do West Ham, que voltou a ser convocado após um período de ausência por estar sendo investigado por suspeita de envolvimento em esquema de apostas.

O atacante Galeno, que joga no Porto, também falou ontem e revelou estar emocionado e ansioso para fazer sua estreia com a camisa Canarinho. “Minha ficha ainda não caiu, estou muito feliz de estar aqui. Vai marcar a minha vida para sempre. Quero até colocar a minha camisa em um quadro. Mal consigo acreditar que estou aqui ao lado do Vini Júnior. Vou tentar aprender o máximo e espero que juntos possamos dar o nosso máximo em campo.”

Para a partida contra a Inglaterra o Brasil vai jogar com a camisa azul. Já contra a Espanha, jogará com a tradicional amarelinha.