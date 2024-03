Santo André promove feirão de empregos com 3.400 vagas

A segunda edição do Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego de Santo André será realizada no dia 26, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia. Serão oferecidas 3.400 oportunidades de trabalho para candidatos com vários níveis de escolaridade e em todos os segmentos.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Empregos de Santo André, 69 empresas confirmaram a participação no evento.

Além disso, 21 parceiros e apoiadores vão oferecer uma gama de serviços, como assistência social, obtenção de segunda via de documentos e certidões, orientações sobre empreendedorismo, oportunidade de crédito, educação para jovens e adultos, orientação jurídica, qualificação profissional, serviços de saúde, entre outros.

O evento será aberto 8h e irá até as 15h. Quem não conseguir se deslocar até o local poderá acessar todas as vagas por meio do link acesse.santoandre.br/feirao.