Guto Volpi visita Casa Civil para agradecer por verbas

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), acompanhado de seu pai, o ex-prefeito Clóvis Volpi (PL), que hoje é secretário de Saúde do município, estiveram ontem na Casa Civil do Estado para agradecer a parceria do governo com a Prefeitura da Estância Turística. Os dois foram recebidos pelo secretário chefe da Pasta, Arthur Lima.

Tanto Guto quanto Clóvis reservaram um período na agenda para demonstrar gratidão aos repasses financeiros que viabilizaram algumas entregas nos 70 anos da cidade, que foram completados na última terça-feira (19), como : R$ 1.750.000 destinado ao programa Nossas Ruas, que está permitindo a pavimentação de ruas de terra; R$ 525 mil repassados para a revitalização do Mirante São José, um dos cartões postais do município; R$ 338.387,54 para reforma e revitalização da Vila do Doce, além de R$ 1.539.379,09 para construção do Mirante de Santo Antônio, outro cartão postal e um dos principais pontos turísticos da cidade.