Infarto mata a religiosa mãe Alcina

Uma das precursoras da umbanda em São Bernardo, Alcina Ribeiro, morreu nesta quarta-feira (20), aos 94 anos. Vítima de infarto fulminante. Nascida em 1930, ela fundou o Templo de Umbanda Pai Miguel, no Jardim Leblon, há cerca de 60 anos. Lá ela formou muitos filhos e pais de santos com atuação em todo Brasil e até no Exterior.

Com um coração enorme, como definem frequentadores do espaço religioso, mãe Alcina sempre tinha uma palavra de conforto para oferecer a quem lhe procurava ou um conselho para encarar os problemas da vida.

De acordo com os frequentadores do terreiro, ela abria as portas de sua casa para quem viesse e a qualquer hora estava sentada em seu banco, à espera dos que chegassem.

O velório dela será nesta quinta-feira das 10h às 13h no cemitério do Baeta Neves.