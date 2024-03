Todos os ‘Detalhes’ das rosas que transmitem ‘Emoções’

Um dos momentos mais esperados pelos fãs de Roberto Carlos é quando o cantor realiza farta distribuição de rosas para a plateia. As flores despertam tantas ‘Emoções’ que no ano passado um expectador chegou a levar um pito do Rei por causa de ‘Sua Estupidez’, pois exagerou no desejo de pegar uma delas.

Nesta quinta-feira (21), no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, Roberto Carlos, terá 200 rosas para presentear o seu público. Serão 150 vermelhas e outras 50 brancas. Elas foram cuidadosamente preparadas em São Caetano, pela Giuliana Flores.

As rosas são colombianas, possuem ‘Detalhes’ e características especiais. Elas se destacam pela cor mais vibrante que as tradicionais, pelas pétalas mais generosas e pelas hastes mais longas.

Cada uma delas foi minunciosamente ‘esculpida’ pelas habilidosas mãos do florista José Neves. “O primeiro processo é a retirada dos espinhos, depois removo as petálas de proteção queimadas pelo Sol, e mantenho as mais bonitas. Ao fim, cortamos o ‘pezinho’ da flor para padronizar”, explica.

Antes de aquecer o coração dos fãs de Roberto Carlos, todas as rosas ficam armazenadas em câmaras frias até o transporte para o local do show. São acompanhadas de tubetes no caule para prolongar a durabilidade, removidos somente minutos antes de chegarem às mãos do Rei.