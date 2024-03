Sabalenka admite 'coração partido' com morte trágica de ex-namorado e pede respeito

Aryna Sabalenka quebrou o silêncio nesta quarta-feira sobre a morte de Konstantin Koltsov, ex-jogador de hóquei no gelo e com o qual chegou a ficar noiva, que ocorreu na noite de segunda-feira, em Miami. A tenista disse que está "com o coração partido", surpreendeu ao dizer que o relacionamento estava acabado e pediu respeito à privacidade neste momento.

Sabalenka não queria falar sobre o assunto para se manter focada no WTA 1000 de Miami, no qual teve sua estreia adiada em um dia para superar o momento de dor. Mas usou os Stories de seu Instagram para lamentar a morte de Konstantin, de apenas 42 anos.

"A morte de Konstantin é uma tragédia impensável e, embora não estivéssemos mais juntos, meu coração está partido. Por favor, respeitem minha privacidade e a privacidade de sua família durante este momento difícil", escreveu a tenista, em inglês e belarusso.

Muitas pessoas criticaram a atitude de Sabalenka ao ser flagrada treinando em Miami um dia após a morte de Konstantin. Ao esclarecer que não estava mais junto do ex-jogador de hóquei, as ofensas diminuíram, e muitas pessoas começaram a mandar mensagens de apoio.

A WTA resolveu ajudar a tenista neste momento ruim e adiou sua estreia em Miami para sexta-feira. Antes marcada para esta quinta, ela ganhou mais um dia para superar a dor do luto antes de encarar a espanhola Paula Badosa.