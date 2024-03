Lollapalooza 2024: confira como ir do Grande ABC a Interlagos

A 12° edição do Lollapalooza Brasil começa nesta sexta-feira (22) e vai até domingo (24). Neste ano, Blink-182, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit e Titãs estão entre as principais atrações de um dos maiores eventos de música do País. No total, 77 artistas devem se apresentar em quatro palcos durante os três dias.

O festival acontece no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da Capital, e os moradores do Grande ABC têm diversas opções de transporte disponíveis para chegar até o local.

Confira abaixo o trajeto saindo dos municípios da região:

TREM + METRÔ

Os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e o Metrô funcionarão 24 horas nos dias de evento para desembarque e transferências do público.

Para quem reside em Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, as estações de trem em cada cidade oferecem conexões diretas para a Capital, com destino para Jundiaí.

O trajeto até a estação Luz é o primeiro passo. Em seguida, é necessário fazer a transferência para o metrô na Linha 4-Amarela, com sentido Vila Sônia, e seguir até a estação Pinheiros.

Depois é preciso fazer a troca para a Linha 9-Esmeralda, sentido Varginha, e desembarcar na estação Autódromo - a mais próxima do local, cerca de 850 metros do portão G.

Uma opção alternativa para tentar fugir da aglomeração na Luz é pegar a Linha 10-Turquesa da CPTM em uma das paradas na região e descer na estação Tamanduateí, e embarcar na Linha 2-Verde do Metrô sentido Vila Madalena.

Depois, é preciso descer na Chácara Klabin para fazer baldeação com a Linha 5-Lilás, sentido Capão Redondo, até a estação Santo Amaro. Por fim, é só fazer a conexão com a Linha 9-Esmeralda da CPTM, sentido Varginha, e desembarcar após duas estações na parada Autódromo.

ÔNIBUS

Já para os moradores de São Bernardo, Diadema e também de Santo André, o caminho é um pouco diferente, pois os Trólebus são mais acessíveis. Os veículos percorrem desde a estação de Santo André até a estação de Ferrazópolis em São Bernardo e Diadema, seguindo para Jabaquara, até o ponto final.

No terminal da Zona Sul é preciso pegar o metrô da linha 1-Azul, sentido Tucuruvi, e desembarcar na Luz, seguindo o mesmo percurso.

VIAGEM EXPRESSA

Serão oferecidas viagens “expresso”, com menos paradas nos trens e metrô. O ponto de encontro será na estação Pinheiros (Linha 4-Amarela do Metrô e 9-Esmeralda da CPTM). Na sexta, os trens partirão a cada 1h, entre 10h30 e 16h. No sábado e no domingo, as saídas acontecerão a cada 30 minutos, também entre 10h30 e 16h.

Na volta, as viagens terão saída na estação Autódromo à 0h05, 0h30, 1h e 1h30 às 2h e 2h30. Após esses horários, o serviço regular funcionará até às 4h.

O ticket para essas viagens pode ser solicitado no site da Via Mobilidade e custa R$ 30 a ida e a volta.

VEÍCULO PARTICULAR

O transporte público é a melhor opção para chegar ao Autódromo de Interlagos. Isso porque nos dias 22, 23 e 24 de março, às ruas em volta do Autódromo de Interlagos estarão bloqueadas, inviabilizando o acesso de veículos.

Além disso, neste ano não haverá estacionamento oficial do Lollapalooza 2024.

SERVIÇOS DO LOLLA

A organização do Lollapalooza Brasil oferece dois serviços de transporte até o Autódromo de Interlagos. O Lolla Express é um ônibus urbano que oferece quatro pontos de embarque na Capital, com desembarque sem paradas na Rua José Carlos Pace, em frente ao Portão A, um dos acessos principais do público ao festival.

Para ter acesso ao serviço, é preciso comprar o bilhete no site (https://www.lollaexpress.com.br/) no valor de R$ 35 ida e volta, por dia.

Os ônibus saem a cada 20 minutos. O embarque será no Terminal Barra Funda, na alameda Casa Branca/praça Alexandre de Gusmão, no McDonald ''s da Marginal do Rio Pinheiros ou na Estação Conceição.

Já o Lolla Transfer, transporte feito em ônibus executivo, deixa o público dentro do Autódromo. A saída acontece em três pontos da cidade, com partidas entre 10h e 16h.

Os pontos de embarque serão no Hotel Hilton São Paulo Morumbi, no Hotel Transamérica Higienópolis e no Hotel eSuítes Congonhas by Atlântica. A volta terá a partida de dentro do Lolla e o desembarque acontecerá nos mesmos pontos da ida. O ingresso custa em torno de R$ 150 por dia.