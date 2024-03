Aeroporto de Guarulhos recebe 1º aeromóvel que ligará terminal à rede de trens

O Aeroporto Internacional de Guarulhos recebeu o primeiro de três trens que irão integrar o serviço gratuito de aeromóvel no local. Os veículos vão conectar a Linha 13- Jade da CPTM aos terminais de passageiros e fazem parte do People Mover, sistema que está sendo implementado pelo consórcio AeroGRU.

O primeiro veículo foi içado para os trilhos com um guindaste na sexta-feira, 15, e agora passará por testes e certificações de segurança. Segundo a GRU Airport, concessionária que administra o terminal, a previsão é de que o serviço fique disponível para usuários ainda neste ano.

A empresa, porém, não define prazos, uma vez que "informações operacionais serão divulgadas ao final das obras". Já o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou nas redes sociais a chegada do trem ainda no primeiro semestre.

A capacidade prevista é de 2 mil usuários por hora em cada direção, com tempo de viagem e de espera de 6 minutos. "É um transporte rápido, seguro e sustentável para os passageiros, trabalhadores e usuários do aeroporto", destacou o Ministério.

Quando completamente implementado, o People Mover irá substituir os atuais ônibus gratuitos que fazem o trajeto entre os terminais por terra.

O sistema irá funcionar em via elevada exclusiva com uma tecnologia fundamentada na propulsão pneumática. Em casos como esse, o veículo é movimentado por uma pressão controlada. O projeto prevê uma estação em cada um dos três terminais de passageiros do aeroporto e uma estação junto à CPTM.